Coronavirus, superata la soglia dei mille casi

«Attualmente abbiamo 1.128 contagiati, 29 decessi e in totale 50 guarigioni». Lo dice il conferenza stampa Angelo Borrelli, commissario all’emergenza coronavirus. Delle 1.049 persone contagiate «il 52% dei casi è in isolamento domiciliare, si tratta di persone che non hanno sintomi o sono talmente lievi da non richiedere nessun ricovero». Le tre Regioni maggiormente colpite in Italia hanno questi casi: 552 in Lombardia (52% del totale); 189 in Veneto (18%); 213 in Emilia Romagna (20%). I nuovi decessi legati al Coronavirus registrati sono 8, di cui 6 in Lombardia.

In caso di necessità, Borrelli consiglia di non intasare i numeri di emergenza ma di rivolgersi direttamente ai medici di famiglia. «Non intasare i numeri di emergenza». È quanto dice il commissario all’emergenza coronavirus, Angelo Borrelli, in conferenza stampa invitando a rivolgersi in primis «ai medici di famiglia».