Coronavirus, contagiati anche quattro bambini

Ci sono anche quattro bambini tra i casi positivi di coronavirus in Lombardia: due di 10 anni, uno di 15 e uno di 4 anni. "Due sono stati dimessi e due sono in ospedale ma stanno bene. Tutti provengono dalla zona di Codogno", ha detto Giulio Gallera, assessore al Welfare di Regione Lombardia.

Intanto una donna italiana di 56 anni è morta ieri sera in un complesso di appartamenti a Bad Kleinkirchheim in Carinzia, in Austria. Lo riporta l’agenzia Apa sottolineando che il medico di emergenza non ha escluso l’infezione da coronavirus. Si attende il risultato del test. La donna, arrivata da Udine, si trovava in Carinzia da venerdì. Il complesso residenziale è stato chiuso. Le autorità austriche, con il supporto di quelle italiane, stanno cercando di rintracciare le persone entrate in contatto con la donna.

Il virus ha provocato undici vittime. Da ieri si contano i primi contagi al sud. A riguardo, è risultata negativa tutta la comitiva che viaggiava a Palermo con la turista bergamasca risultata positiva. La comitiva di amici è in quarantena in albergo. Non solo, sono risultati negativi al test anche i dipendenti dell’Hotel Mercure di Palermo che li ospita.