Il coronavirus ha fatto sette morti. Conte accusa l'ospedale lombardo, scontro con Fontana

Il coronavirus continua a tenere in allerta l'Italia, ma non ci sono altri focolai. Secondo l'ultimo bilancio della protezione civile, sono sette i morti (sei in Lombardia e uno in Veneto, il 78enne di Vo' Euganeo, primo decesso in assoluto) e 229 le persone contagiate. Le nuove vittime sono quattro. Nella mattina di ieri è morto un 84enne ricoverato all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Intorno a mezzogiorno, è arrivata la notizia del decesso di un uomo di 88 anni di Caselle Landi, in provincia di Lodi. Poi, nel pomeriggio, c'è stato il decesso di una persona di 75 anni di Castiglione d'Adda, che aveva pregresse malattie, ed era ricoverato all'ospedale Sacco di Milano. La quarta vittima è un 62enne lodigiano "con importanti compromissioni a livello cardiaco e renale", morto all'ospedale Sant'Anna di Como. Nel frattempo, si accende la polemica fra il governo e le Regioni sulla gestione dell'emergenza, che poi rientra in qualche modo dopo qualche ora, quando si placano anche gli animi sull'asse Lombardia-Basilicata. E il capo della protezione civile, Angelo Borrelli, dice chiaramente: "Mi auguro che non diventi una pandemia, credo che i valori italiani siano contenuti entro numeri ragionevoli e non giustificare il mutamento della tipologia da epidemia in pandemia". Mentre sale a 19 il numero di contagi in Emilia-Romagna, con gli ultimi due casi riscontrati a Piacenza, sono tre i casi in Piemonte (uno a Torino e due a Cumiana), 32 in Veneto e altri tre nel Lazio.

Il bilancio delle vittime si aggrava, quindi, solo in Lombardia, dove sale a sei il numero di decessi. Sui 172 contagiati, secondo i dati resi noti dall'assessore al Welfare, Giulio Gallera, "sono il 10% i pazienti in terapia intensiva e la maggior parte dei contagiati sono persone sopra i 65 anni. Abbiamo il 90% dei casi tra Lodi, Cremona e Pavia. Il focolaio è lì. Sono tutte persone che hanno avuto relazioni con l'area del basso Lodigiano". E non solo: in totale, sono 1.500 i tamponi processati a livello regionale, dove è in corso "un'indagine approfondita". Mentre, "ci sono due piste per tentare di individuare il 'paziente zero' ma non siamo ancora sicuri, perciò dobbiamo essere prudenti", fa presente il governatore Attilio Fontana. Che poi si dice "moderatamente fiducioso che le cose possano andare verso un miglioramento graduale". E lancia un appello, dopo aver ricordato il lavoro a stretto contatto con il governo: "Si deve collaborare tutti insieme per arrivare alla soluzione di questo problema".

Succede dopo una polemica aperta sulle contromisure da adottare per arginare il fenomeno fra il governo e le Regioni che poi rientra in qualche modo dopo qualche ora, quando si placano anche gli animi sull'asse Lombardia-Basilicata. E il capo della protezione civile, Angelo Borrelli, dice chiaramente: "Mi auguro che non diventi una pandemia, credo che i valori italiani siano contenuti entro numeri ragionevoli e non giustificare il mutamento della tipologia da epidemia in pandemia". "C'è l'esigenza di avere una indicazione unitaria, non servono i provvedimenti non coordinati perché provocano confusione. Il sistema di protezione civile funziona perché c'è una centralizzazione del comando, in capo al premier", ricorda in mattinata Borrelli, che è anche commissario per l'emergenza coronavirus. "Noi inviamo costantemente i dati alla protezione civile, troviamo poco serio che la protezione civile faccia lanci senza essere concordati", chiarisce Gallera. "E' giusto - aggiunge - che i cittadini siano informati, dopo di che invito Borrelli a continuare a concentrarsi sul suo lavoro, che sta facendo benissimo". Ma a far discutere c'è anche il caso della Basilicata, con l'idea di mettere in quarantena coloro che rientrano dalla Lombardia. Su questo tema, Fontana punta i piedi: "L'episodio della Basilicata è stato stigmatizzato anche in occasione dell'incontro con il governo e io credo che, a seguito di tutto ciò, è stato revocato il provvedimento. Non esiste ragione alcuna altrimenti si fermerebbe l'Italia".

Ma la polemica più aspra l'accende le parole del premier Giuseppe Conte: "Non possiamo prevedere l'andamento del virus: c'è stato un focolaio e di lì si è diffusa anche per una gestione di una struttura ospedaliera non del tutto propria secondo i protocolli prudenti che si raccomandano in questi casi, e questo ha contribuito alla diffusione. Noi proseguiamo con massima cautela e rigore". Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, replica immediatamente: parole "irricevibili e, per certi versi, offensive".