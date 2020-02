Il coronavirus fa il quarto morto a Bergamo. In Italia sfondata quota 200 casi

Il coronavirus in Italia ha fatto il quarto morto. Un uomo di 84 anni, bergamasco, è deceduto all'ospedale "Papa Giovanni XXIII" di Bergamo dove era ricoverato per patologie pregresse. È la quarta vittima del virus in Italia dove i casi di contagio hanno superato quota 200. Solo in Lombardia sono 165, mentre gli altri sono suddivisi tra Veneto, Emilia Romagna, Piemonte e Lazio.

Gli ultimi casi di positività al Covid-19 si sono registrati in Veneto, a Venezia e nel Padovano, mentre nel Lazio si attendono i risultati dei test su una coppia di Nettuno e due uomini di Latina.