Sale a 89 il numero dei casi di Coronavirus registrati in Lombardia. L’ultimo è un ragazzo di 17 anni della Valtellina. Il giovane vive in un paese della provincia di sondrio ma studia all'istituto agrario di Codogno. Venerdì è tornato a casa per il fine settimana, ha iniziato ad avere la febbre e gli è stato fatto il tampone all’ospedale di Sondrio, poi risultato positivo al covid 19.

L’ultimo caso di Coronavirus reso noto è quello di uno studente 17enne residente in un paese della Valtellina, che studia però all’istituto agrario di Codogno. Venerdì, dopo esser tornato nel paese della provincia di Sondrio, ha iniziato ad avere la febbre e gli è stato fatto il tampone all’ospedale di Sondrio.