In Italia nuovi casi di coronavirus sono 79, tra cui due vittime e il giovane ricercatore che si è «negativizzato» ed è stato dimesso dallo Spallanzani. Delle 76 persone attualmente positive al Covid-19, 33 sono ricoverate con sintomi, 18 sono in terapia intensiva e 11 in isolamento domiciliare. I focolai principali in Lombardia, dove si sono registrati 54 casi (di cui due a Milano), 17 contagiati in Veneto, uno a Torino, due in Emilia Romagna e la coppia cinese ancora ricoverata allo Spallanzani di Roma. «Al momento l’Italia è al primo posto tra i paesi europei per il numereo di contagiati», ha rimarcato Walter Ricciardi, membro del Consiglio Esecutivo dell’Organizzazione Mondiale della Sanità.

E proprio in Lombardia si registra la seconda vittima del virus. È Giovanna Carminati, 77 anni, di Casalpusterlengo (Lodi), madre di un amico del 38enne di Codogno considerato il primo contagiato in Lombardia. Venerdì sera, invece, nell’ospedale di Schiavona, in provincia di Padova, è morto il 78enne Adriano Trevisan, muratore in pensione, che era ricoverato ormai da diversi giorni. Positiva ai test del covid 19 anche tutta la sua famiglia, che è sotto osservazione. Continua intanto la mappatura del contagio: sono stati eseguiti centinaia e centinaia di tamponi. Il manager rientrato dalla Cina il 21 gennaio scorso che è andato a cena con il 38enne di Codogno, il primo contagiato in Lombardia, non può essere considerato il paziente zero. Non può essere lui ad aver portato in Italia il virus perché non lo ha mai avuto: «Dai test effettuati - ha detto il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri - è emerso che non ha sviluppato gli anticorpi». Anche dall’Ue è arrivata la disponibilità a «dare sostegno» e un plauso alle «autorità italiane per la loro azione rapida».

Nel frattempo aumenta il numero dei casi accertati di coronavirus. A Torino un 40enne, che lavora a Cesano Boscone nel Milanese, è stato portato d’urgenza all’ospedale Amedeo d’Aosta. Sotto osservazione anche la moglie e i due bambini. Negativi ai test, invece, i compagni di squadra con cui mercoledì aveva giocato a basket. All’ospedale San Raffaele, invece, è ricoverata da una settimana una paziente di 76 anni che abita a Sesto San Giovanni, alle porte di Milano, ed è risultata positiva ai test. Accertamenti in corso anche negli altri ospedali del capoluogo lombardo. Due casi si sono registrati anche nel Pavese, dove si sono ammalati due medici di Pieve Porto Morone, un comune della Bassa vicino alla provincia di Lodi.

Da ieri notte sono ricoverati al reparto di Malattie Infettive del San Matteo. I due medici, marito e moglie, sono stati riscontrati positivi al primo controllo. Il marito opera come medico di base a Pieve Porto Morone (Pavia) e Chignolo Po (Pavia). La moglie è una pediatra che lavora nella zona di Codogno (Lodi). Mentre nel Cremonese, un anziano residente a Soresina, ricoverato da alcuni giorni all’ospedale di Crema, è risultato positivo ai tamponi. Critica la situazione anche in Veneto, dove un 67enne è risultato positivo al test a Mira, nel Veneziano, ed è ricoverato in terapia intensiva. Gli accertamenti sono stati fatti dal centro di riferimento regionale di Padova. Il suo caso si aggiunge agli altri 11 pazienti di Vò Euganeo, tutti legati al paziente deceduto venerdì notte. Per la cittadina del Padovano sono scattate le stesse misure predisposte per Codogno e la zona di Lodi.

Chiudono intanto le università lombarde, quelle venete e quella di Ferrara, almeno fino al 2 marzo. «Nei giorni da lunedì 24 febbraio a sabato 29 febbraio, saranno sospese le attività didattiche (lezioni, esami e lauree)», spiega una nota del professore Remo Morzenti Pellegrini, rettore dell’Università degli Studi di Bergamo.

Intanto si ferma anche il mondo dello sport. Dai campi di calcio e rugby ai palazzetti di basket e volley, dalle piscine alle gare di atletica sono centinaia le manifestazioni sportive rinviate, sospese o annullate a causa dell’emergenza coronavirus in attesa che il quadro della situazione si faccia più chiaro. «È ovvio che i luoghi di aggregazione sportiva sono tra i posti in cui le difficoltà possono presentarsi maggiormente», ha ammesso il ministro Vincenzo Spadafora. Le federazioni sono tutte allertate e coinvolte, così come il Coni che è in stretto contatto con il dicastero dello sport. Dubbi non ne hanno avuti la Lega calcio Serie B e quella Dilettanti così come i comitati calcistici regionali di Lombardia e Veneto. Ieri è stata sospesa Ascoli-Cremonese, valida per il 25/mo turno del campionato cadetto. In tutto sono 95 le partite dei campionati dilettanti rinviate in Lombardia.