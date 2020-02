Un bollettino di guerra, che non solo sta mietendo vittime ma che aggiorna vorticosamente il numero dei contagi. L'Italia è stata colpita dal Coronavirus che nei confini nazionali si sta espandendo a macchia d'olio. L'onda dei contagi del virus dalla Cina cresce di ora in ora: al momento sono 133 le persone infettate dal Coronavirus in Italia in cinque Regioni stando all’ultimo aggiornamento del capo della protezione civile Angelo Borrelli. Due i morti finora. Tra Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Lazio e Piemonte, la diffusione dei contagi dove sono stati emanati provvedimenti estremi con scuole e università chiuse e stop alle manifestazioni pubbliche.

In Lombardia il numero maggiore dei contagi come comunicato dal presidente della Regione Attilio Fontana: "I numeri della notte porta a 89 infettati". "Il punto di riferimento è però sempre il focolaio iniziale, anche questo ragazzo studia in un istituto di Codogno", ha spiegato Fontana, che ha concluso: "Con quelli veneti e con quello torinese si superano sicuramente i 100 in Italia". A una domanda sulla sospensione del trattato di Schengen, il governatore della Lombardia ha risposto: "Bisogna essere cauti nel dire di si' ma anche nel dire di no. Non lo dico per fare polemica, ma qualche controllo in piu' alle frontiere sarebbe opportuno oggi e lo sarebbe stato anche in passato".