C'è una seconda vittima italiana. Il Coronavirus uccide anche una donna del lodigiano: si tratterebbe di una residente in Lombardia che potrebbe essere collegata ai casi di Codogno. I casi di contagio adesso sono 25 mentre nel Veneto si registra un terzo contagio (dopo i due di ieri dei quali uno è deceduto in nottata). Il ciclone del virus dalla Cina travolge l'Italia e sembra espandersi a macchia d'olio.

Il bilancio dei contagiati continua a salire: ci sono due nuovi casi nel Nord Italia, uno a Dolo, nel Veneto, e uno a Cremona in Lombardia. In Veneto, dopo i due uomini, tra i quali uno deceduto in nottata di ieri c'è una persona risultata positiva al test a Dolo, nel veneziano, ed è ricoverata in terapia intensiva. Gli accertamenti sono stati fatti dal centro di riferimento regionale di Padova. Come da prassi il campione è stato inviato allo Spallanzani di Roma per la conferma.