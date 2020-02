In Lombardia esplode la paura per il primo caso accertato di Coronavirus. E dopo la conferma del manager di Lodi infetto dopo una cena fatale con un amico tornato dalla Cina, anche la moglie incinta è finita in isolamento e un collega è stato ricoverato. "Chi torna dalla Cina deve stare in quarantena" tuona l'immunologo Roberto Burioni. "Le ultime notizie mi portano a ripetere per l’ennesima volta l’unica cosa importante. Chi torna dalla Cina deve stare in quarantena. Senza eccezioni. Spero che i politici lo capiscano perché le conseguenze di un errore sarebbero irreparabili" scrive su Facebook Burioni, commentando il caso del 38enne contagiato in Lombardia che ha fatto scoppiare l'allarme sanitario.