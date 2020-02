Coronavirus, dalla Westerdam sbarcano pure gli infetti. Cinque italiani tra i passeggeri

Clamoroso buco nelle misure contro la diffusione del coronavirus: dalla nave da crociera Westerdam sono stati fatti sbarcare in Cambogia mille passeggeri tra cui un infetto e cinque italiani non contagiati. Senza alcun controllo. E accolti dal primo ministro Hun Sen in persona e senza mascherina.

I cinque connazionali potrebbero già essere rientrate in Italia. L'ambasciatore italiano in Thailandia, Lorenzo Galanti, ha detto a Repubblica che "risulta che siano ripartiti, non abbiamo più ricevuto richieste di assistenza da parte loro". Due dei cinque sono residenti in Brasile, Paese nel quale potrebbero essere rientrati mentre si aspettano conferme dalla Farnesina.

Lo sbarco della Westerdam preoccupa gli esperti che temono nuovi contagi che sarebbero stati evitabili con controlli e isolamento A bordo della nave attraccata Sihanoukville dopo dieci giorni in mare 2200 persone a bordo (1454 turisti e 802 membri dell'equipaggio, di 41 Paesi). La compagnia Holland America Line in un primo momento aveva assicurato che a bordo non c'erano casi di coronavirus. Poi una americana di 83 anni è risultata positiva a un test fatto in Malesia, dove nel frattempo era arrivata su un charter dopo essere sbarcata. È ricoverata insieme al marito.