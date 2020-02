Positivo al coronavirus un italiano sulla Diamond Princess

È risultato positivo al coronavirus uno dei 35 italiani bloccati sulla nave da crociera Diamond Princess ormeggiata al porto di Yokohama, in Giappone. Lo ha reso noto la Protezione Civile che ha fatto sapere che "il lavoro delle autorità coinvolte proseguirà per assicurare il tempestivo rientro di tutti i nostri connazionali, garantendo tutte le procedure di sicurezza necessarie.

In queste ore il lavoro del tavolo, in stretta collaborazione con i ministeri degli Affari Esteri, della Salute e della Difesa, si sta concentrando sulle operazioni necessarie per il rimpatrio dei cittadini italiani attualmente imbarcati sulla nave da crociera Diamond Princess", si legge nella nota della Protezione civile.

Intanto sono sotto osservazione anche i cinque italiani sbarcati senza test o controlli dalla nave Westerdam in Cambogia dalla quale, per un clamoroso buco delle misure anti-contagio, sono stati fatti scendere tutti i passeggeri tra cui una donna di 83 anni infetta.

Uno di loro è rientrato in Italia ed è monitorato dalle autorità sanitarie locali. Non presenta alcuna sintomatologia e si è sottoposto ad isolamento domiciliare volontario, spiega il ministero della Salute. Un altro, senza sintomi, è rientrato in Germania ed è in isolamento volontario domiciliare, monitorato dal servizio sanitario tedesco. Così come il terzo italiano rientrato dalla Cambogia e trasferito in Slovacchia. Altri due italo-brasiliani sono ancora a bordo, in attesa dei risultati dei test. Torneranno in Brasile dove risiedono.