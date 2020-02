Coronavirus, l'allarme della virologa Ilaria Capua: il contagio arriverà in Italia

Non ha dubbi la virologa Ilaria Capua: "Il contagio arriverà in Italia". La virologa è stata ospite di Myrta Merlino nello studio televisivo de L'Aria che tira su La7. E lì ha fatto chiarezza sul fatto che "quest'infezione non andrà via in una settimana e arriverà anche in Italia. Farà il giro del mondo e combinerà guai nei Paesi più poveri, quindi organizziamoci".

La Capua fa esplicito riferimento alla necessità di organizzarci tramite il telelavoro: "Le aziende che hanno la possibilità di farlo cominciano a pensarci". Insomma è meglio non perdere tempo prezioso.