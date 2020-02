Contagiati in dodicimila, oltre 250 morti. La drammatica contabilità del Coronavirus

Dramma Coronavirus. La contabilità dei contagiati aumenta in Cina e nel mondo sempre di più, così come quella delle vittime dell'epidemia.

Mentre il numero di contagi da Coronavirus ha superato la soglia degli 11.800, con 259 decessi, la Cina cerca da una parte di rassicurare la comunità internazionale e i mercati, dall’altra lascia sporadicamente filtrare informazioni che danno la misura dell’emergenza in atto.

Il governo del Dragone ha chiesto aiuto a Bruxelles e il premier cinese Li Keqiang, nel corso di una conversazione telefonica con la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, ha sottolineato che «la Cina sta lavorando a pieno regime per garantire adeguate forniture mediche per il personale medico in prima linea e spera che l’Ue possa aiutare la Cina attraverso i canali commerciali». Von der Leyen, nella ricostruzione di Pechino, ha riconosciuto gli sforzi cinesi «per prevenire e controllare l’epidemia» e la sua «rapida risposta», aggiungendo che l’Unione «è disposta a mobilitare tutte le risorse possibili per offrire aiuto e coordinare gli Stati membri per fornire un percorso conveniente per l’approvvigionamento di forniture cliniche da parte della Cina». Un primo carico di 12 tonnellate di dispositivi di protezione è già in viaggio, ha annunciato il commissario europeo per la gestione delle crisi Janez Lenarcic.

Pechino ha poi deciso di esentare dall’applicazione dei dazi le importazioni di prodotti dagli Stati Uniti necessari alla prevenzione e al controllo del focolaio di coronavirus, mentre la Banca centrale ha intenzione di tagliare «moderatamente» i tassi di interesse sui prestiti e aumentare i prestiti a medio e lungo termine per stabilizzare l’economia, prevenire gli shock causati dall’epidemia e sostenere le aziende colpite, ha annunciato il vicegovernatore della Pboc, Pan Gongsheng.

Pechino usa un doppio registro, rilasciando dati che poi cerca di eufemizzare; ne è un esempio il fatto che la Commissione nazionale per la salute abbia reso noto che 243 persone sono state dimesse dall’ospedale dopo essere guarite in seguito al contagio. Solo nella giornata di venerdì i nuovi casi confermati sono stati 2.102, 46 i morti, ma le persone dimesse sono state 72. Il governo locale della provincia di Hubei, di cui Wuhan, da cui è partito il focolaio del nuovo coronavirus, è capoluogo, ha annunciato l’estensione delle vacanze di primavera fino al 13 febbraio per limitare gli spostamenti e il sindaco della città di Huanggang ha ammesso che nei prossimi giorni ci potrà essere un aumento significativo dei casi confermati di infezione in città perchè circa 600/700mila persone sono tornate da Wuhan prima che fosse imposto il blocco dei collegamenti.

Intanto, si allunga l’elenco dei paesi che impongono lo stop ai voli dalla Cina; l’Australia, come già gli Stati Uniti, ha vietato l’ingresso agli stranieri che hanno viaggiato recentemente nel paese del Dragone, mentre Apple ha deciso di chiudere tutti gli store e il Regno Unito ha richiamato parte del personale dalla sua ambasciata e dei consolati. Il rappresentante dell’Oms a Pechino, Gauden Galea, parlando con Associated Press ha ammonito che tutti gli Stati devono essere pronti a fronteggiare eventuali epidemie. E un altro spettro è tornato ad aleggiare sulla Cina, quello dell’influenza aviaria, che nella città di Shaoyang, nella provincia di Hunan, ha ucciso 4.500 polli e portato all’abbattimento di altri 17.828 capi.