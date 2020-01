Coronavirus, come evitare il contagio Roberto Burioni: niente panico ma lavatevi le mani

Roberto Burioni, il virologo ormai paladino sui social, parla del Coronavirus a "Piazza Pulita" su La7 e spiega come evitare il contagio della febbre cinese che sta spavantando il mondo intero. Quattro regole ma la prima fra tutte è quella "di lavarsi le mani". “Le regole da seguire sono innanzitutto di non andare in Cina. Poi se si torna dalla Cina evitare per un po' di tempo il contatto con gli altri. Terzo consiglio: non discriminate i cinesi, né i ristoranti cinesi in Italia perché hanno la stessa possibilità di contagio dei ristoranti marchigiani dove io vivo. Quarta regola: se vi preoccupate del coronavirus, preoccupatevi prima di tutto dell'influenza che in Italia c'è ed è più pericolosa, e quindi prima di tutto lavatevi sempre le mani che serve per il virus che c'è e per quello che ancora non c'è”.

Mentre il premier Conte annuncia che due casi di Coronavirus sono confermati in Italia, con due turisti cinesi ricoverati in isolamento allo Spallanzani, il virologo sottolinea che è "necessario il controllo delle persone una volta arrivate, perché ogni singola persona che arriva dalla Cina può avere il virus in incubazione e potrebbe sviluppare la malattia magari entro cinque o sei giorni dopo essere arrivato nel nostro Paese. Qualche forma di quarantena penso sia indispensabile” aggiunge.