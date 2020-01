Si taglia le emorroidi con le forbici, i parenti lo trovano in un lago si sangue

È stato ritrovato in un lago di sangue dai parenti dopo aver cercati di rimuovere le emorroidi che lo affliggevano tagliandole con le forbici. È accaduto a Rondissone, in Piemonte, a un uomo che è stato poi ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Chivasso.

A dare la notizia è il giornale locale La nuova periferia secondo il quale il quarantenne, che soffrirebbe di vari problemi di salute, "senza alcun motivo ha afferrato le lame e ha tentato di sottoporsi ad un intervento chirurgico improvvisato". Le urla di dolore hanno allarmato i parenti che abitano nello stesso palazzo che hanno chiamato i soccorsi.