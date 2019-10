Matteo Demenego, era di Velletri uno dei due poliziotti uccisi

Matteo Demenego, 31 anni compiuti domenica scorsa, è morto dopo i tentativi disperati di rianimazione. Il giovane agente, di Velletri in provincia di Roma, era insieme con il collega Pierluigi Rotta (34 anni), quando è esplosa la sparatoria nelle Questura di Trieste. Erano entrambi in servizio all'Ufficio Prevenzione Generale Soccorso Pubblico. Matteo su Facebook tra le foto del Colosseo postava: "Un romano che lascia Roma non emigra, va a controlla' le colonie". Sulla sua pagina gli amici hanno iniziato a lasciare i primi messaggi di cordoglio. Matteo e il collega Pierluigi Rotta erano entrambi fidanzati.