Persecuzione Silvio: indagato per le stragi del '93

Indagato per le stragi del 1993. La persecuzione giudiziario dell'ex premier Silvio Berlusconi continua: a Palermo si apprende la notizia che il Cav è indagato nel procedimento aperto dalla procura di Firenze sulle stragi mafiose del 1993. I legali di Marcello Dell'Utri, imputato nel processo d'appello sulla trattativa Stato-mafia, hanno depositato alla corte d'assise d'appello, che celebra il dibattimento, la certificazione da cui risulta che l'ex presidente del Consiglio è indagato a Firenze.

La nuova indagine su Berlusconi e Dell'Utri, accusati di essere i mandanti occulti delle stragi mafiose del 1993, che colpirono Firenze, Roma e Milano, è stata avviata nel 2017. L'obiettivo era passare al setaccio le parole pronunciate in carcere dal boss Giuseppe Graviano, intercettato dai pubblici ministeri palermitani del processo "Trattativa Stato-mafia" mentre parlava dell'ex presidente del Consiglio e dall'ex senatore di Forza Italia in carcere per scontare una condanna per concorso esterno in associazione mafiosa.