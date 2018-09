Killer in azione a Napoli. Due colpi di pistola sotto gli occhi di tutti

Un omicidio in pieno centro a Napoli, in mezzo a studenti e passanti. È quanto mostra un video di cui ha dato notizie Il Mattino, in cui è immortalata la scena di un regolamento di conti avvenuto in Piazzetta Santa Teresa ai quartieri Spagnoli, il 17 novembre scorso, poco dopo le tre del pomeriggio.

La vittima è Gennaro Verrano, pregiudicato 38enne ucciso a pochi passi da casa. Il killer passa accanto a un gruppo di studenti, ad alcune donne e a una coppia di anziani. Nessuno però, avrebbe denunciato né riferito quanto accaduto. Il video è agli atti del processo contro il presunto killer, Francesco Valentinelli, di 23 anni.