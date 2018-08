Sindaco torna a casa e trova la moglie a letto con una donna

Amara sorpresa per il sindaco di un comune della provincia di Macerata che tornando a casa ha sorpreso la moglie in intima compagnia di un'altra donna. "Atteggiamenti inequivocabili", scrive il Corriere Adriatico che riporta la notizia. Il quotidiano non fornisce però altri dettagli sul comune e sull'identità dell'amministratore pubblico.

Secondo quanto si apprende, però, il politico davanti alla scena della moglie in compagnia con una donna non avrebbe dato in escandescenze. Una scena che non può non far venire in mente quella del mitico "Amici Miei" di Monicelli in cui il conte Mascetti (Ugo Tognazzi) sorprende la sua Titti a letto con l'amante (donna).