I leader della cibersicurezza si sono uniti per combattere un livello senza precedenti di attacchi informatici che prendono di mira in particolare il settore sanitario sull'onda della crisi del Covid-19: C5 Capital

- L'alleanza –che comprende ITC Secure, IronNet, Haven Cyber Technologies, Enveil, 4iQ e Blue Cedar – è stata costituita da C5 Capital, la società di investimenti specializzata.

- La sua azione primaria è quella di fornire alle strutture chiave della sanità e della ricerca il libero accesso a soluzioni di cibersicurezza all'avanguardia attraverso l'iniziativa Collective Cyber Defence for Healthcare.

- L'iniziativa segue ad un numero di attacchi informatici più che raddoppiato nel settore sanitario globale negli ultimi due mesi.

- Gli hackers hanno preso di mira ospedali, cliniche ed anche strutture farmaceutiche di ricerca e sviluppo che lavorano ad un potenziale vaccino.

- La Collective Cyber Defence for Healthcare è stata coordinata da C5 Capital e ITC Secure, società di consulenza in sicurezza di rete specializzata in cibersicurezza.

LONDRA, 17 marzo 2020 /PRNewswire/ -- C5 Capital, la società di investimenti specializzata che investe esclusivamente nell'ecosistema della sicurezza dati, fra cui cibersicurezza, IA, cloud e space, ha creato un'alleanza di aziende leader nella cibersicurezza per fronteggiare le problematiche derivanti dalla pandemia. C'è stato un numero di attacchi informatici senza precedenti contro il settore sanitario dall'insorgenza del Covid-19, aggiungendo un livello di minaccia in più agli ospedali, le cliniche e i centri di ricerca già oltremodo oberati.

L'alleanza C5 – che vede impegnate aziende leader del settore come ITC Secure, IronNet, Haven Cyber Technologies, Enveil, 4iQ e Blue Cedar – segue ad un aumento del 150% in attacchi informatici alla sanità negli ultimi due mesi, come l'email phishing fingendo di essere dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e il ransomware.

La sua prima risposta attiva è il lancio dell'iniziativa Collective Cyber Defence for Healthcare sotto la quale C5 fornirà libero accesso per ospedali, cliniche ed altre infrastrutture mediche nel Regno Unito e in Europa al suo sistema IronDome, il primo prodotto di difesa collettiva in crowd sourcing del settore che si basa sulla soluzione di difesa collettiva di IronNet. Sarà gestita dal Security Operations Centre (SOC) di ITC Secure con base a Londra, attivo 24/7.

Attraverso le sue reti esistenti, la potente alleanza di settore sta già fornendo accesso ad IronDome per istituzioni sanitarie di alto livello che lavorano in prima linea nell'epidemia.

L'iniziativa aiuterà ad assicurare che ospedali e cliniche proteggano i loro sistemi e database interni per pazienti, operatori sanitari e volontari. Permetterà anche alle strutture farmaceutiche di ricerca e sviluppo di salvaguardare il loro lavoro mentre sviluppano un vaccino per combattere il virus Covid-19 in modo sicuro ed efficiente.

IronDome prende l'intelligenza comportamentale derivata da anomalie informatiche e la condivide con tutto un settore verticale per realizzare la visibilità a velocità di macchina delle campagne di potenziali minacce. Utilizzando IronDome, gli analisti della sicurezza con interessi condivisi possono lavorare insieme quasi in tempo reale per difendere in maniera collaborativa i loro dati.

Andre Pienaar, fondatore di C5 Capital, ha detto: "aziende e organizzazioni sanitarie si trovano davanti a minacce crescenti, come si è visto negli attacchi al Servizio Sanitario Nazionale nel 2017. Ora con la crisi del Covid-19 esse si trovano ad affrontare un assalto di attacchi informatici senza precedenti. Questa iniziativa entra immediatamente in azione per aiutare a proteggere i servizi sanitari nel Regno Unito e in Europa nel miglior modo possibile, con la conoscenza di alcuni dei migliori esperti di cibersicurezza al mondo."

Sir Iain Lobban, membro della commissione investimenti di C5 ed ex direttore di GCHQ, ha asserito: "i cibercriminali sono guidati dall'opportunità: non perderanno l'occasione di una crisi. Creare questa alleanza di professionisti della sicurezza aiuterà a proteggere i servizi sanitari sotto pressione in questo momento di vulnerabilità."

Paddy McGuinness, strategic partner di C5 ed ex viceconsigliere britannico sulla sicurezza nazionale per l'intelligence, la sicurezza e la resilienza, ha commentato: "con la drammatica diffusione del Covid-19, un approccio coordinato alla crisi è cruciale. Il settore della cibersicurezza ha un ruolo chiave da giocare, e questa iniziativa risponde ad una crescente e immediata istanza. Siamo fieri di unire le forze con un gruppo di eccellenti aziende di cibersicurezza per aiutare a fronteggiare questo problema nella sanità."

Informazioni su C5 Capital

C5 Capital Limited (C5)è una società globale di investimenti specializzata che investe esclusivamente nell'ecosistema dei dati sicuri comprendente la cibersicurezza, l'infrastruttura in cloud e l'analisi dei dati applicati. La società è dedicata a nutrire un futuro digitale sicuro e la nostra strategia di investimenti si basa su un approccio di costruzione di relazioni di lungo termine con aziende innovative che condividono la nostra missione. Per maggiori informazioni, visita: www.c5capital.com

Informazioni su ITC Secure

ITC ha oltre due decenni di esperienza nel fornire soluzioni di cibersicurezza ad organizzazioni in più di 180 paesi. Al cuore dei servizi informatici di ITC c'è un centro operativo di sicurezza basato a Londra operato da personale 24 ore al giorno. Da questo centro di eccellenza, i team di ITC offrono servizi di sicurezza gestiti di alta qualità per aiutare le organizzazioni a gestire la crescente complessità delle minacce informatiche e sostiene in sicurezza la loro trasformazione digitale. I consulenti informatici di ITC supportano i clienti dai nostri uffici di Londra e di Washington, guidando il cambiamento nella cibersicurezza dentro le organizzazioni e aiutandole a fare le giuste scelte di investimento nella sicurezza. ITC sta rendendo il mondo digitale un posto più sicuro per fare business.

https://itcsecure.com/

Informazioni su IronNet Cybersecurity

Fondata nel 2014 dal Gen. Alexander, IronNet Cybersecurity è un leader mondiale nella cibersicurezza nell'analisi del traffico di rete che sta rivoluzionando il modo in cui le imprese, le industrie, e i governi mettono in sicurezza le loro reti realizzando la prima piattaforma di difesa collettiva in assoluto operante in scala. IronNet combina le capacità dei suoi operatori di cibersicurezza con l' esperienza nel mondo reale lavorando sia in offesa che in difesa nei settori pubblico e privato, integrando questa profonda conoscenza del mestiere nei suoi prodotti leader di settore per risolvere i problemi cibernetici più difficili che minacciano l'industria di oggi.

Per i dettagli sull'accesso ad IronDome di 5C si prega di contattare: Tessa Pereira, Chief Information Security Officer di C5 Capital a tessa.pereira@c5capital.com.

Contatti stampa – C5 CapitalCharlie Jack/Andrew Leach/Emily JonesC5Capital@hudsonsandler.com+44(0)207-706-4133