PIGIAMALANDIA EDIZIONE 2019Torna a Mirabilandia il Pigiama Party dei record In programma anche l’ultimo Night Show della stagione

(Ravenna, 10 settembre 2019) - Ravenna, 10 settembre 2019 - L’estate sta finendo…ma il divertimento a Mirabilandia continua! Sabato 14 settembre torna Pigiamalandia, la seconda edizione del pigiama party dei record che ha entusiasmato tutta la Romagna. Il dress code è ovviamente il pigiama: righe, quadretti, tinta unita, lungo, corto, largo o stretto. L’importante è presentarsi al Parco più grande d’Italia in tenuta da letto per poter usufruire, dalle 17, del biglietto a soli €. 9,90 che comprende la promozione “il secondo giorno entri gratis”.

Una serata speciale in cui l’obiettivo sarà superare il numero di “impigiamati” e stabilire un nuovo record!

Tante le attività in programma, a cominciare dalla lotta di cuscini su un vero e proprio ring per stendere gli avversari a colpi di piume e lattice. Nel Pepsi Theatre sarà possibile ascoltare i racconti di un contastorie con tanti ospiti a sorpresa. La colonna sonora della serata sarà curata dai The Good Fellas con il loro rockin’ swing irresistibile. Grande attesa per lo spettacolo di sand-art Sogno di una notte di fine estate animato dalle preziose mani di Mauro "sand-man” Masi. Largo poi al momento moda con la Sfilata in Pigiama dove i protagonisti saranno i visitatori del Parco. E per concludere in bellezza, in programma anche l’ultimo strabiliante Night Show della stagione che illuminerà la notte.

Durante Pigiamalandia sarà attivo il Social Contest #MiraChePigiama che mette in palio un abbonamento per la stagione 2020. Presso il negozio Dolce Tesoro, sarà allestito un Social Corner per immortalare i migliori pigiama. Pubblicando il selfie su Instagram, con l'hashtag ufficiale #MIRACHEPIGIAMA si potrebbe essere selezionati e vedere il proprio scatto proiettato durante il Night Show.

Tutti al Parco, tutti insieme e ... TUTTI IN PIGIAMA!

Per ulteriori informazioni: www.mirabilandia.it