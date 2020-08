Un altro diesse spagnolo per la Roma: confermati i contatti con Ramon Planes del Barcellona

Alessandro Austini 11 agosto 2020 a

Un direttore sportivo spagnolo di nome Ramon. Una storia già vista - e finita malissimo - potrebbe ripetersi nella Roma. Sperando ovviamente in un finale ben diverso rispetto all'esperienza di Monchi. Sono confermati i contatti tra i Friedkin e Ramon Planes, il segretario tecnico del Barcellona che si occupa di mercato al fianco di Abidal. Cinquantadue anni, ha lavorato in diversi club della Liga spagnola tra cui l'Espanyol dal 2007 al 2012 dove ha incrociato Pochettino, con cui ha lavorato anche al Tottenham nella stagione 2014/15. E a questo punto non sembra un caso che tra le varie indiscrezioni di questi giorni sul futuro della Roma sia emerso il nome del tecnico argentino, a caccia di una panchina.

Detto che la posizione di Fonseca sembra al momento solida, è certo che i Friedkin stiano cercando un direttore sportivo di spessore. E tra i vari candidati c'è Planes. Ma il casting è in pieno svolgimento e ogni scenario resta ancora possibile in attesa del closing per la cessione della società fissato al 17 agosto.