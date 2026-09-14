Papa Leone cancella i tagli agli stipendi dei cardinali decisi da Bergoglio

Redazione web 14 settembre 2026 a

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Stop a tagli agli stipendi vaticani. Nel giorno del suo settantunesimo compleanno, Papa Leone XIV ha superato le "misure di contenimento salariale" introdotte da Francesco nel marzo 2021 per il personale della Santa Sede, del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano e degli enti collegati. La decisione ha segnato una giornata nella quale il Pontefice è intervenuto anche sul futuro della Biblioteca e dell'Archivio Apostolico Vaticano, ha inaugurato una mostra e ha ricevuto gli auguri delle istituzioni civili ed ecclesiali.

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Con una Lettera apostolica in forma di Motu Proprio, Leone XIV ha abrogato le limitazioni e le riduzioni delle retribuzioni previste da "Un futuro sostenibile", il provvedimento firmato da Francesco il 23 marzo 2021. Le misure riguardavano, tra gli altri, cardinali, superiori e personale ecclesiastico e religioso e comprendevano una riduzione del 10 per cento sull'ultima retribuzione corrisposta ai cardinali. Il Papa ha ricordato che quegli interventi "furono necessari anche per far fronte all'eccezionale sfida della pandemia", ma ha ritenuto che possano essere abbandonati. "Quelle misure possono ora essere superate, nella certezza che le Istituzioni della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano proseguiranno, con strumenti diversi, nell'impegno di garantire la sostenibilità economica", ha scritto. Il provvedimento, firmato il primo settembre e con decorrenza dalla stessa data, è arrivato dopo il parere della Segreteria per l'Economia. Restano acquisiti gli effetti prodotti dalle disposizioni precedenti durante il periodo della loro validità, compresa la sospensione già maturata degli scatti biennali di anzianità.