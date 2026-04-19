Milano, gli antagonisti aggrediscono la troupe Mediaset. “Spintoni”, il racconto in diretta

Salvatore Martelli 19 aprile 2026 a

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"Non ci stanno facendo fare il nostro lavoro”: mentre Matteo Salvini e i patrioti sfilavano nel rispetto della libertà e della democrazia per le vie di Milano, gli antagonisti Antifa assalivano la troupe dei giornalisti Mediaset impedendogli di riprendere in diretta il corteo. Nelle immagini diffuse direttamente dal Biscione, l’inviata di TGCom24 Rossella Ivone si trovava in Piazza Tricolore all’inizio del corteo dei centri sociali convocato in risposta a quello del Remigration Summit. Pochi secondi dopo l’inizio del suo collegamento, la giornalista si è trovata il servizio d’ordine degli Antifa addosso. Un uomo, occhiali da sole e maglietta nera con la scritta “Cinisello tamarra e antifascista”, sin dalle prime battute appare alle spalle di Iovine e invita con ampi gesti l’operatore a sgomberare.

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“Il corteo, quello degli antagonisti e dei centri sociali è appena iniziato da Piazza Tricolore, come potete vedere il servizio d'ordine è molto…”: neanche il tempo di finire la frase e in meno di 10 secondi, l’uomo si mette tra giornalista e telecamera. In barba alla sventolata democrazia del corteo Antifa, l’uomo afferra la telecamera e come si vede dalle immagini inizia a spintonare l’operatore. “Ecco cosa ci hanno fatto. Come ci stanno aggredendo quelli del servizio d'ordine degli antagonisti – dice Ivone – ci stanno cacciando. Lo possiamo testimoniare in diretta. Non possono toccare le telecamere e ci stanno spintonando”.

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La situazione continua ancora per alcuni secondi, poi l’operatore e la giornalista riescono a tornare in diretta indisturbati. Sullo sfondo il corteo e altri membri del servizio d’ordine che invitano giornalisti e fotografi ad allontanarsi. La giornalista chiude la sua diretta con un’amara constatazione: “Hanno strattonato l'operatore, hanno messo la mano davanti alla nostra telecamera, non ci stanno facendo fare il nostro lavoro”.