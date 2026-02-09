Puglia, assalto al portavalori in diretta. Terrore in strada: esplosioni e mitra

Due persone, presunti componenti della banda che questa mattina hanno assaltato due furgoni portavalori della ditta Btv-Battistolli sulla Lecce-Brindisi, sono stati fermati dai carabinieri del comando provinciale di Lecce coordinati dal colonnello Andrea Siazzu. Secondo l’Agi, i due sono stati individuati in territorio del nord Salento, provincia Leccese, dove da subito si sono concentrate le ricerche dei militari. Il gruppo era a bordo di un'auto, sono in corso accertamenti. Mancherebbero all'appello, secondo quanto spiegato dalle fonti, altri componenti del commando che ha fatto saltare in aria i due, e non uno solo, furgone portavalori come invece inizialmente appreso. Nel conflitto a fuoco durante l'inseguimento tra banditi e militari dell'Arma, un colpo esploso dai primi, ha raggiunto un'auto dei carabinieri di una stazione del Brindisino raggiungendo l'abitacolo, non ci sono feriti. L'auto di un altro militare in borghese invece è stata mandata fuoristrada. La statale è stata chiusa, in entrambe le direzioni dal km 8,300 al km 12,800 a San Pietro Vernotico (Brindisi). Dopo aver bloccato la carreggiata della statale dando fuoco ad un grosso camion, i malviventi avrebbero bloccato i furgoni portavalori: il colpo non sarebbe andato a segno.

