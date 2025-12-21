Bande fuori controllo a Pordenone, le minacce choc al giornalista: "Inizia a farti i c... tuoi"

Foto: TV12

Minacce ai giornalisti, Dreosto (Lega): “Solidarietà a Federico Da Ros. Nessuna intimidazione può essere tollerata”

Bande di nuovi italiani che spadroneggiano in ampie zone delle nostre città e arrivano a minacciare di morte i giornalisti che raccontano le loro malefatte. L'ultimo caso arriva da Portedone dove il giornalista dell'emittente locale TV12 Federico Da Ros è stato oggetto di pesanti intimidazioni. "Giornalista di m... da quando è che inizia a farti i c*** tuoi, figlio di p...", afferma un giovane di origini albanesi, il cui volto è mascherato da un passamontagna in un video diffuso sui social. Alle immagini è seguito anche un messaggio privato, inviato dallo stesso autore del video, con nuovi insulti e frasi offensive, fino ad augurare una malattia mortale al giornalista. Fatti che sono stati denunciati in questura.

Alla base delle minacce i servizi che l'emittente ha dedicato alla criminalità nell'area della stazione delle corriere di Pordenone. Negli ultimi tempi TV12 ha documentato i ripetuti episodi di violenza tra gruppi di giovani, in gran parte di origine straniera, con scontri caratterizzati dall'uso di armi, coltelli, cacciaviti, pistole a pallini, petardi lanciati contro i passanti e spranghe metalliche ricavate dalle griglie di ventilazione presenti nella zona. Ma per le bande è meglio che non se ne parli.

Il video non è un fatto isolato. La scorsa settimana, riporta TV 12, lo stesso giornalista e un operatore erano stati aggrediti verbalmente vicino alla stazione.

“Esprimo, a nome mio e del movimento della Lega Friuli Venezia Giulia, piena solidarietà al giornalista Federico Da Ros, oggetto di gravi minacce avvenute nel pordenonese per il solo fatto di aver svolto il proprio lavoro", scrive in una nota il senatore e segretario della Lega FVG Marco Dreosto. "In una democrazia matura non possono e non devono esistere intimidazioni o minacce nei confronti di chi fa informazione - si legge nel comunicato - Questi atti contro i giornalisti sono sempre inaccettabili e vanno condannate senza ambiguità. La libertà di stampa è un presidio fondamentale e va tutelata sempre. Ringrazio personalmente Federico, un giovane e brillante giornalista che svolge con professionalità un servizio di informazione che negli ultimi mesi ha permesso di avviare importanti indagini giudiziarie contro la criminalità”. Ad esprimere una ferma condanna è stato il presidente dell'Ordine dei giornalisti del Friuli Venezia Giulia e organi di rappresentanze dei cronisti.