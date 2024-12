Iran, Cecilia Sala non è l'unica: i 22 ostaggi del regime degli ayatollah

Aldo Torchiaro 29 dicembre 2024 a

Esiste una «diplomazia degli ostaggi»? Sul piano del diritto internazionale, no di certo. Ma l’Iran pratica da anni quella che si può definire come un autentica Borsa dei prigionieri, un do ut des con il quale la diplomazia iraniana mercanteggia gli scambi con quelle occidentali. Nella autentica città carceraria di Evin, dove filari di edifici articolano e distribuiscono i tanti gironi infernali dei condannati, a Cecilia Sala sarebbe toccato il peggiore. La sezione 209. L’ala dei dissidenti politici, quella sotto strettissimo controllo dei Pasdàran. I miliziani che giurano fedeltà al solo Khamenei sarebbero gli autori materiali dell’individuazione e dell’arresto della giornalista italiana. Il dettaglio è dirimente: i Pasdàran non rispondono né alle autorità di polizia, né al ministero degli Esteri. Evidente quindi che l’operazione dell’arresto-sequestro di Cecilia Sala non corrisponde ad alcun reato ma alla sola volontà politica della Guida suprema, l’ayatollah Khamenei. Per mettere in atto una strategia ben precisa. Quella dello scambio, come anticipato dal Tempo ieri. Una pratica rodata, sperimentata già da decenni. L’opposizione iraniana e gli esuli in esilio ieri lo hanno messo nero su bianco: «Negli ultimi 45 anni l’adozione della politica del compiacimento, della contrattazione o della negoziazione con il regime iraniano su queste materie ha reso questo sporco affare redditizio per il regime e lo ha incoraggiato a continuare». E poi: «Dopo le trattative vergognose che hanno portato alla liberazione del diplomatico terrorista Assadollah Assadi, condannato a 20 anni di carcere in Belgio, e alla liberazione di Hamid Nouri, il boia del genocidio dei prigionieri politici nel 1988, condannato all'ergastolo in Svezia, la dittatura di Teheran, ha preso in ostaggio sempre più cittadini europei».

L’ultimo caso ha visto un concambio importante per Stoccolma, con la liberazione di due cittadini svedesi detenuti da tempo in Iran: il più noto dei due è Johan Floderus, che lavorava come diplomatico dell’Unione Europea. Il secondo è Saeed Azizi, un uomo di 60 anni che ha la doppia cittadinanza svedese e iraniana. Non è andata altrettanto bene per la Francia: proprio nel carcere politico di Nevin sono in attesa di riavere la libertà, dal 2022, tre cittadini francesi. E sono decine i detenuti con doppio passaporto iraniano e occidentale. Un numero che varia, sostengono le Ong, per effetto degli scambi da quando, nel maggio 2023, «34 o 35 ostaggi europei, compresi quelli con doppia nazionalità, erano detenuti in Iran». I rilasci in cambio di Assadollah Assadi, diplomatico iraniano condannato in Belgio per terrorismo, nel giugno 2023 avrebbero ridotto il numero dei detenuti europei a 22, secondo le autorità belghe. D’altronde la coincidenza temporale tra l’arresto, alla Malpensa, di Mohammad Abedini Najafabadi e quello di Cecilia Sala, un botta e risposta avvenuto nell’arco di tre giorni, non lascia adito a molti dubbi.

Ieri è arrivata la formalizzazione della richiesta di estradizione, da parte degli Stati Uniti, dell’ingegnere svizzero-iraniano sospettato di aver favorito la produzione di droni militari che hanno colpito – e ucciso - anche militari americani, recentemente, in Giordania. Intanto l’intelligence italiana ricostruisce i retroscena della vicenda. L’ex numero due Aise, Marco Mancini, è in grado di individuare la base in cui lavora – quando è in Iran – l’ingegner Abedini. Si tratta dell’azienda di droni ed elicotteri che sta a Shahin Shahr, controllata dai Pasdaran, su un’area di 22 ettari nella provincia di Isfahan. La palla passa ora alla Corte d’Appello di Milano che dovrà decidere sull'estradizione del 38enne, difeso dall'avvocato Alfredo De Francesco, il cui arresto potrebbe fare da contrappeso a quello della giornalista italiana detenuta in Iran. Gli Stati Uniti premono, ma dovranno vedersela con la burocrazia giudiziaria italiana. Sul fermo, la Procura milanese ha acceso un faro avviando una indagine a modello 45, ossia senza ipotesi di reato e indagati. Un fascicolo, al momento, di natura conoscitiva e che riguarda le procedure, i tempi ravvicinati tra la emissione del mandato di arresto e il fermo dell'uomo avvenuto nel giro di meno di tre giorni. Va valutato un eventuale vizio nelle modalità di arresto: potrebbe portare alla nullità dell'atto rendendo libero da misure cautelari il cittadino iraniano. Se il fermo fosse dichiarato illegittimo si complicherebbe la strada dell'estradizione rendendo, di contro, più agevole quella diplomatica per una sorta di "scambio" con Sala.