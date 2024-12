Abruzzo, maxi-branco di lupi sotto il monte Velino: trenta esemplari. La foto

Sigismondo Valente 06 dicembre 2024 a

C’è un vecchio detto abruzzese che dice “quando il Velino mette il cappello, vendi la capra e compra il mantello”. In questo caso però gli allevatori del Cicolano, zona di confine tra Aquilano e Reatino, più che vendere pecore e capre devono procurarsi strumenti per difendere le greggi dai lupi. La prima neve è scesa sulle alture e i branchi di lupi si riorganizzano a quote medio elevate. Ecco il superbranco di circa 30 esemplari fotografato da un allevatore nei pressi di Torninparte, dove l’autostrada si divide in due tronconi, uno diretto a Pescara, l’altro a Teramo. La foto è stata scattata da una certa distanza, ma non ci sono dubbi sul fatto che si tratti di lupi. La segnalazioni è arrivata all’associazione Cospa (comitato spontaneo allevatori) di Dino Rossi che da anni raccoglie testimonianze di predazione dei lupi, azioni che vanno intensificandosi di anno in anno.