Andrea Giambruno, il giallo dei due uomini che volevano aprirgli l'auto: indagano i servizi

Due uomini che armeggiano intorno all'auto di Andrea Giambruno, ex compagno di Giorgia Meloni, un'indagine che coinvolge i servizi segreti, i timori di un complotto. Un episodio, ancora tutto da chiarire, che coinvolge la sfera familiare del premier è stato raccontato oggi dal quotidiano il Domani. I fatti risalgono allo scorso novembre, quando due persone si sarebbero avvicinate nel corso della notte a Roma all'auto di Giambruno. A notarli un agente che era di sorveglianza all'esterno della abitazione della presidente del Consiglio, al Torrino, che ha visto i due armeggiare intorno alla vettura con delle torce, forse le luci dei cellulari. L'agente ha chiesto loro cosa facessero, a quel punto i due avrebbero mostrato un tesserino affermando di essere "colleghi", prima di allontanarsi sulla loro auto senza essere identificati.

L'agente a quel punto ha informato i superiori e il caso è arrivato alla Digos e in scala gerarchica fino al capo della Polizia Vittorio Pisani e al ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Sui fatti indagano anche i servizi segreti. Dalle indagini svolte, anche alla luce della descrizione fatta dall'agente che aveva visto in faccia i due, sarebbe emerso in un primo momento che i due uomini erano due agenti dell'Aisi, l'Agenzia dei servizi segreti interna, e in particolare della scorta di Meloni, e della circostanza è stata informata anche la Procura di Roma. Tuttavia, successivamente, l'analisi delle celle telefoniche ha escluso il coinvolgimento dei due agenti segreti. I due uomini che quella notte si sarebbero avvicinati all'auto di Giambruno sarebbero stati in realtà due ricettatori, forse alla ricerca di oggetti di valore nella macchina.