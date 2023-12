Delitto di via Poma, nuovo testimone e colpo di scena: le accuse

30 dicembre 2023 a

Un nuovo testimone sul delitto di via Poma, avvenuto a Roma il 7 agosto del 1990. La svolta nasce dalle parole di Giuseppe Macinati a Quarto Grado, il programma tv di Rete4 condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero: “Nel 1990 mia sorella è stata abusata dall'avvocato Francesco Caracciolo di Sarno. Mia sorella aveva al tempo 20 anni. Era molto bella. Era pochi mesi prima dell'omicidio di Simonetta Cesaroni. L'avvocato Caracciolo assunse mia sorella per dargli una mano a studio, a mettere a posto i faldoni. Non fece nessuna denuncia al tempo, perché l’avvocato la minacciò che se avesse parlato avrebbe licenziato i miei genitori, che lavoravano per lui. Solo nel 1999, quando il rapporto di lavoro si era concluso, mia sorella ha raccontato tra le lacrime l'abuso subito. Ma si decise, per paura di ritorsioni dell'avvocato di non denunciare un fatto ormai appartenuto al passato”.

Svolta dopo 32 anni, c'è un sospettato per via Poma: "Ha mentito fin dall'inizio"

Caracciolo di Sarno era ai tempi del delitto di via Poma il presidente dell'Associazione italiana alberghi della gioventù, dove era impiegata come contabile proprio Cesaroni. Macinati, 55 anni, ha poi ripetuto quanto raccontato in televisione in Procura, che ha poi convocato anche la sorella, presunta vittima di violenza sessuale, che avrebbe confermato gli abusi subiti dall'avvocato, morto nel 2016. Un colpo di scena in piena regola su uno dei gialli che da più tempo tengono l’Italia sospesa, con molti dubbi e domande.