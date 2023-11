Ilaria De Rosa è stata liberata: l'hostess era in carcere in Arabia Saudita per spaccio

02 novembre 2023 a

Buone notizie per Ilaria De Rosa. La giovane assistente di volo di Resana (in provincia di Treviso) era stata arrestata a maggio scorso per il possesso di una piccola quantità di hashish in Arabia Saudita, che ora, dopo averla anche condannata, l’ha liberata, espellendola e imbarcandola su un volo Gedda-Roma. A rendere pubblica la notizia è stato il senatore Pierantonio Zanettin, capogruppo di Forza Italia nella commissione giustizia di Palazzo Madama: “Mi hanno appena informato che Ilaria De Rosa, la giovane assistente di volo di Resana arrestata in Arabia Saudita nel maggio scorso, è stata espulsa ed imbarcata sul volo Gedda-Roma della Saudia Airlines, con arrivo a Roma alle 13.40 locali. Potrà così finalmente riabbracciare familiari ed amici. Complimenti sinceri al vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani, che ha seguito personalmente la delicata vicenda, ed al personale della Farnesina, che anche stavolta ha operato con la consueta professionalità ed efficienza”. Parola fine sulla vicenda.