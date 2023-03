Diritti d'autore, salta l'accordo con Meta. Instagram e Facebook senza canzoni Siae

16 marzo 2023 a

La battaglia sui diritti d'autore conosce un altro importante capitolo della sua storia. Questa volta nell'occhio del ciclone sono finite le canzoni Siae utilizzate nei feed e nelle stories di Instagram e Facebook. «Purtroppo non siamo riusciti a rinnovare il nostro accordo di licenza con Siae. La tutela dei diritti d’autore di compositori e artisti è per noi una priorità assoluta e, per questo motivo, avvieremo la procedura per rimuovere i brani del repertorio Siae all’interno della nostra libreria musicale». È questa la notizia del giorno che Meta annuncia ufficialmente. Feed e storie di Facebook e Instagram saranno, dunque, orfani di non poca produzione musicale.

«Queste piattaforme digitali - commenta Mogol, presidente onorario di Siae - guadagnano miliardi e sono restii a pagare qualcosa. Gli autori vivono grazie ai diritti d’autore. È una battaglia giusta quella che facciamo noi di difesa degli autori». E su questa sfida il paroliere aggiunge: «Il copyright è stato approvato alla Camera e al Senato ed è fermo da 6/8 mesi ai decreti attuativi e non riusciamo a capire perché». Intanto su Facebook i contenuti già pubblicati coinvolti dalla manovra di Meta verranno bloccati, su Instagram verranno silenziati. Unica opzione sostituire la traccia audio ai video. «Abbiamo accordi di licenza in oltre 150 Paesi nel mondo - conclude l’impresa che fornisce i servizi social - e continueremo a impegnarci per raggiungere un accordo con Siae che soddisfi tutte le parti».