La Sapienza, l'8 marzo degli universitari tra stand e visite mediche gratuite

Un fiume di stand allestiti lungo il viale della sede centrale dell'Università "La Sapienza" con cardiologi, ginecologi, neurologi, nutrizionisti ed endocrinologi a disposizione degli studenti per offrire visite mediche gratuite senza prenotazione. L'iniziativa “Giornata per la promozione della salute psicofisica” è andata in scena l'8 marzo, in occasione della Festa della Donna, organizzata nella Città Universitaria dalla lista “Sapienza in Movimento” con l'obiettivo fondamentale di sensibilizzare i giovani alla cultura della prevenzione.

L’idea, nata dalla prima lista nell'università romana con più di 400 rappresentanti eletti in tutte le facoltà dell’Ateneo, non è l'unica iniziativa promossa per tutelare i diritti degli studenti: la lista ogni anno organizza numerose iniziative gratuite. La particolarità, in questo caso, è stata la presenza di sportelli informativi sul Counselling e sul Centro antiviolenza di Ateneo che, assieme alle postazioni sui temi legati all’orientamento sessuale e agli spazi dedicati alla donazione di sangue e di midollo osseo, hanno rappresentato un vero e proprio sguardo alle necessità dei giovani di oggi.

“Questa iniziativa serve per ricordarci che ogni giorno bisogna recuperare qualcosa in termini di diritti" ha spiegato la rettrice de La Sapienza, Antonella Polimeni intervenendo nel corso dell'evento. "Soprattutto in luoghi in cui questi diritti non sono preservati”. Poi la rettrice ha specificato che l'università “crede in questo progetto ed è riuscita, grazie all’aiuto di molti studenti, a predisporre questi gazebo che rappresentano ognuna delle specialità mediche”.

A parlare anche Claudia Lucci e Gianluca Gagliano, coordinatori dell’evento e rappresentanti degli studenti in Senato Accademico: "Siamo entusiasti di organizzare un evento così importante e di rilevanza sociale per la nostra comunità universitaria" hanno dichiarato soddisfatti. "Il libero accesso ai servizi del nostro sistema sanitario nazionale si scontra oggi con liste d’attesa infinitamente lunghe che costringono spesso i cittadini a rinunciare alle visite mediche. Con questa iniziativa, grazie alla collaborazione di professionisti del settore, intendiamo rimettere al centro la prevenzione e la promozione del benessere psicofisico ripartendo dalle studentesse e dagli studenti del più grande Ateneo d’Europa”. L'ultimo passaggio sulle proteste universitarie e sul ruolo degli studenti della Sapienza che, secondo gli organizzatori. Lucci e Gagliano non possono essere raccontati solo come quelli che manifestano contro qualcosa: "Devono anche essere raccontati come quelli che manifestano per qualcosa e lavorano per supportare tutta la comunità universitaria”.