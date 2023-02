Elezioni in Lombardia, Caterina Sarfatti, moglie di Majorino, viola il silenzio elettorale

11 febbraio 2023 a

Silenzio elettorale violato dalla moglie di Pierfrancesco Majorino. Caterina Sarfatti ha inviato un messaggio collettivo whatsapp a una serie di nominativi di una lista broadcast chiedendo di votare per Majorino alle elezioni in programma in Lombardia domenica 12 e lunedì 13 febbraio. Nell'immagine allegata al messaggio si legge: "Vota così, l'unico voto utile per cambiare la Lombardia". E poi una croce sul nome di Pierfrancesco Majorino, candidato sostenuto da Pd e Movimento Cinque Stelle.

Nel testo del messaggio si legge: "Ciao, ti sto scrivendo o perché siamo amici o perché ci siamo incontrati negli ultimi anni per lavoro o attivismo. È e sarà l’unico messaggio collettivo che mando queste elezioni. La lista broadcast verrà eliminata subito dopo. Si vota domenica dalle 7:00 alle 23:00 e lunedì dalle 7:00 alle 15:00. Per cambiare il governo di questa Regione basta una X sul nome di Pierfrancesco Majorino o su una delle liste che lo sostengono. È possibile anche il voto disgiunto, con una X sul partito che vuoi e una sul nome Majorino. Non penso che Pierfrancesco potesse fare di più. Ha dato tutta la passione e l’impegno possibile nel poco tempo che aveva a disposizione. Ora tocca a noi. Il governo degli ultimi 30 anni in questa Regione ci ha assuefatti. Ci ha abituato a non essere più esigenti. A ritenere l’ingiustizia delle liste d’attesa, lo scandalo dell’aria malsana, le fatiche dei pendolari come inevitabili. Ecco, non lo sono. E dopo 30 anni possiamo cambiare. E possiamo farlo noi. Non sprechiamo questa occasione".