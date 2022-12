Pecorino ritirato, "allarme listeria". Il marchio via dal supermercato

15 dicembre 2022 a

A Natale tavole calde e imbandite, ma state sempre molto attenti a cosa mettete nel piatto. Il ministero della Salute, il 13 dicembre, ha richiamato il pecorino stagionato al tartufo a marchio Deluxe, in commercio nei supermercati Lidl. Il motivo della segnalazione è “rischio microbiologico”. Nello specifico, il lotto oggetto del ritiro è TA222744 prodotto nello stabilimento con marchio IT0929CE del produttore Rocca Toscana formaggi S.r.l. di Arezzo. Il pecorino stagionato al tartufo, in oggetto, è in confezione sottovuoto e ha un peso di 180g ca. (peso variabile) con data di scadenza 19/03/23.

In analisi svolta in autocontrollo, è stata rilevata la presenza di Listeria monocytogenes oltre il limite consentito. Lidl e Rocca Toscana invitano i consumatori a non ingerire il prodotto, ma a riportarlo al punto vendita per il rimborso o la sostituzione. La Listeria include sei specie, delle quali solamente Listeria monocytogenes ha un importante rilievo nella patologia infettiva umana, come di altri animali. Questo batterio prolifera negli alimenti freschi quali pollame, carne e formaggi e può dar luogo a listeriosi che nelle forme leggere provoca diarrea e in quelle più acute, sepsi, encefaliti e sepsi.

