Serata di gala per la finale di Coppa Italia. Torta a sorpresa per Lotito, la Roma schiera la manager dei Friedkin

Tutto il calcio italiano, quello che conta, si è riunito ieri sera a Roma: l’hotel Rome Cavalieri Waldorf Astoria a far da cornice all’esclusiva cena di gala organizzata dalla Lega di Serie A, in occasione della finale di Coppa Italia che Juventus e Inter si contenderanno domani sera allo stadio Olimpico. Tanti gli ospiti ovviamente calciatori e manager di tutte le squadre della massima divisione del campionato di calcio, oltre a numerose personalità del mondo dello spettacolo e figure istituzionali. Ma c’è un dato che non può sfuggire: degli oltre 400 invitati presenti infatti, soltanto 15 erano donne. Un fatto bizzarro in tempi in cui le quote rosa sono ormai d’obbligo ovunque e che rischia di confermare le suggestioni sul machismo del mondo del calcio, anche quando si affaccia in un evento mondano.

Ad animare l’atmosfera ci ha pensato se non altro la voce della star italiana Noemi, che si è esibita in uno strepitoso concerto live; mentre ai tavoli, distinti ciascuno dal nome di un ex calciatore, venivano serviti petto d’anatra affumicato, rigatoni cacio e pepe con carciofi e filetto di manzo con tortino di patate. Un evento che non ha dimenticato di fare anche del bene: durante il rinfresco è stata infatti lanciata un’asta telematica per una raccolta fondi in favore della Fondazione AIRC e Save the Children: in palio cimeli esclusivi legati al mondo del calcio per finanziare una borsa di studio nel ricordo di Federica Cipolat Mis, dipendente di Lega Serie A scomparsa prematuramente cinque anni fa, da assegnare ad un giovane ricercatore impegnato nella ricerca sul tumore al seno. Tra battute e strette di mano, protagonisti indiscussi della serata l’ad nerazzurro Giuseppe Marotta e il presidente della Juventus Andrea Agnelli, accompagnato dal CEO Arrivabene e dal suo braccio destro, Calvo. E poi ancora tanti volti noti, dal presidente di Lega Lorenzo Casini, seduto al tavolo con il deputato Simone Valente e il vice presidente del CONI Silvia Salis, al neo proprietario della Salernitana Danilo Iervolino, dagli ex calciatori Vincent Candela e Luigi Di Biagio allo chef stellato Gianfranco Vissani, grande tifoso milanista.

Ma tra tutti a finire ancora una volta al centro dell’attenzione è stato Claudio Lotito… almeno per il tempo di spegnere le candeline sulla torta panna e cioccolato, preparata a sorpresa per festeggiare i 65 anni del patron biancoceleste. Assente invece l’altra metà della Capitale: la dirigenza della Roma, comunque poco avvezza agli eventi mondani, era infatti impegnata nella trasferta fiorentina, ma a farne le veci durante il gala dinner, ci ha pensato l’elegantissima manager inglese Danielle Silvester, accompagnata dal capo del marketing Valerio Gori, che a breve lascerà il club. In attesa di sapere chi solleverà il trofeo domani, è stato intanto svelato chi sarà la pop star scelta per interpretare l’inno nazionale: si tratta di Arisa, che torna a intonare l’inno di Mameli nello stesso stadio dopo dieci anni. L’ultima volta lo fece tra i fischi del pubblico e lo sgomento dell’allora presidente del Senato, Schifani. A premiarne il coraggio di riprovarci, ci auguriamo che stavolta l’ardore patriottico sia più forte.

