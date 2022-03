I sospetti sulla Regione Lazio e quell'amore per il vaccino Sputnik. Gli incontri segreti con l'ambasciatore russo Razov

Luca De Lellis 29 marzo 2022 a

Il clima di forte tensione tra Russia e Italia è palpabile: l’intensificazione delle sanzioni applicate dall’Unione Europea, con l’appoggio del governo Draghi, hanno stizzito Mosca. Tanto che nei giorni scorsi si è verificata un’escalation di scaramucce. Si è partiti dalle minacce del diplomatico del Cremlino Alexei Vladimorovic Paramonov, che peraltro ha voluto rinfacciare l’aiuto “offerto” all’amministrazione dell’ex premier Conte nel periodo della prima emergenza sanitaria da Covid-19, fino ad arrivare alla denuncia sporta la settimana scorsa dall’ambasciatore russo in Italia Sergey Razov al quotidiano La Stampa, per un articolo a firma Domenico Quirico intitolato: “Guerra Ucraina-Russia: se uccidere Putin è l’unica via d’uscita. Escluso l’intervento militare e amputata la soluzione diplomatica non resta che teorizzare l’omicidio dello Zar per mano di un fedelissimo”.

Lo stesso Razov è coprotagonista di un’altra storia, nella quale è coinvolta la regione Lazio, in particolare nelle figure dell’assessore regionale alla sanità Alessio D’amato e il direttore dell’ospedale “Spallanzani” di Roma, Francesco Vaia. Proprio questi personaggi nel corso di questi due anni di pandemia sono diventati i maggiori sostenitori del vaccino russo Sputnik V, nonostante l’ok dell’Agenzia europea per i medicinali (EMA) non sia mai divenuto realtà. L’obiettivo di Putin, servendosi dell’operazione di ausilio alle strutture sanitarie italiane chiamata “Dalla Russia con amore”, era quello di cercare di promuovere la diffusione nella penisola del siero contro il virus realizzato dal Centro Gamaleja.

Nel marzo 2021 il democratico D’Amato spinse per un’autorizzazione immediata del vaccino, sostenendo che il Lazio l’avrebbe acquistato. Inoltre, come riporta La Repubblica, lui e Vaia avrebbero anche presenziato ad un incontro al quale partecipò l’ambasciatore Razov per convincere i presenti della bontà di Sputnik V. Il “no” secco pronunciato dalla comunità scientifica venne ribadito anche due mesi fa, quando trapelò la notizia della pubblicazione di un estratto dello studio portato avanti dallo Spallanzani sull’efficacia di Sputnik V nell’arginare la variante Omicron. Lo scoppio della guerra ha finalmente interrotto la telenovela di una situazione surreale: quella di un ospedale e di una regione, che, contro tutti i pareri scientifici, per quasi due anni ha combattuto per una causa persa. Per quale motivo?

