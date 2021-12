Il bollettino Covid del 28 dicembre fa impallidire: record di contagi e tamponi, 202 morti

28 dicembre 2021 a

Dopo la diminuzione dei casi dovuti ad un minore numero di tamponi effettuati nei giorni di festa per il Natale ecco il bollettino del 28 dicembre da record. Sono 78.313 i nuovi casi di Covid individuati in Italia nelle ultime 24 ore: un numero tale non era mai stato raggiunto da inizio pandemia e pesa la grande trasmissibilità della variante Omicron. Ieri il totale dei casi era stato nettamente inferiore, 30.810, ma con molti meno test processati. Le vittime sono 202 mentre ieri erano state 142. Il tasso di positività si attesta nella giornata odierna al 7,6% secondo i dati del Ministero della Salute. Aumentano di 19 unità le terapie intensive, mentre sono 366 in più di lunedì i pazienti ricoverati nei altri reparti ordinari per colpa del Covid. I guariti odierni sono 16.746.

