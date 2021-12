Il bollettino da record: 44595 nuovi positivi. Mai così tanti contagi in Italia da inizio pandemia

23 dicembre 2021 a

Oltre 44mila nuovi casi Covid: è record di sempre in Italia. Il bollettino del 23 dicembre evidenzia che sono 44595 i nuovi positivi registrati dopo l’arrivo della variante Omicron, a fronte di 901450 tamponi effettuati. Il 13 novembre del 2020 era stato registrato il precedente picco di casi coronavirus in Italia con 40902 referti positivi. Un numero ora battuto e che è destinato inevitabilmente a salire nei prossimi giorni guardando i dati registrati all’estero. Gli attualmente positivi in Italia sono 430029, i deceduti dall’arrivo del virus sono 136245, un incremento di 168 decessi odierni. 191 persone sono state ricoverate in ospedale, 9745 in totale, di cui 1023 in terapia intensiva (+13). Il tasso di positività è al 4,7%, i guariti sono 17.117.

Spaccatura nel governo sul vaccino obbligatorio: Draghi vuole costringere tutti all'iniezione

