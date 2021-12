Natale in zona gialla, altre cinque Regioni a un passo dal cambio di colore

03 dicembre 2021 a

Natale in zona gialla in almeno cinque Regioni. Sono quelle che rischiano maggiori restrizioni per l'aumento: Veneto, Calabria, Liguria, Marche e Lazio. In base ai parametri che stabiliscono i "colori" della mappa del rischio c'è in bilico la Lombardia che ha un numero alto di nuovi casi positivi, ma è ancora sotto la soglia critica per l’occupazione dei posti letto e per le terapie intensive.

L’Alto Adige invece in zona gialla da lunedì, raggiungendo il Friuli Venezia Giulia. Questo quanto emerge dagli indicatori decisionali in esame della cabina di regia riunita venerdì 3 dicembre. La Provincia autonoma di Bolzano ha ormai superato tutti e tre i parametri da giallo: l’incidenza a 645,7 per centomila, la più alta d’Italia, contro il limite di 50, i ricoveri ordinari (19,8% contro il limite del 15%) e le terapie intensive (17,5% contro il limite del 10%). Rimane ampiamente sopra soglia lo stesso Friuli, con le intensive al 14,9% e i ricoveri al 23%.

Nessuna altra Regione ha ancora contemporaneamente i tre valori sopra i limiti, ma i ricoveri di alcune preoccupano (l’incidenza è ovunque ben sopra 50, eccetto in Basilicata, Molise, Puglia e Sardegna). In Veneto e nelle Marche le intensive sono già sopra soglia: in Veneto sono al 10,5%, ma i ricoveri ordinari sono ancora lontani da quota 15%, all’8,9%, mentre nelle Marche l’occupazione delle rianimazioni è al 12%, con i ricoveri ordinari al 9,5%.

Numeri alti in Lombardia, con i ricoveri al 13,4% e le intensive al 7,3%, mentre il Lazio ha il 10,8% dei ricoveri e il 7,8% di intensive. Boom di ricoveri ordinari in Val d’Aosta, ampiamente sopra soglia al 28,3%, bilanciati però da un’occupazione delle rianimazioni ferma al 3%.

