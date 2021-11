Dazn fa dietrofront sulle doppie utenze: nessun cambio nella stagione in corso

11 novembre 2021 a

Come non detto, Dazn non farà modifiche sugli abbonamenti a stagione in corso. Dopo giorni di polemiche seguite alla notizia della volontà della piattaforma di streaming che offre l'intero il calcio italiano di bloccare le doppie utenze, proteste furiose degli utenti e iniziative parlamentari, e dopo la convocazione del ministro allo Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, si sente finalmente la voce dell'emittente.

"In riferimento a quanto riportato nei giorni scorsi da diversi organi di informazione, DAZN desidera precisare la sua posizione relativamente all’utilizzo dell’account legato al proprio abbonamento. Nelle 'Condizioni di utilizzo (...) attualmente in vigore, è chiaramente indicato che 'Il servizio DAZN e tutti i contenuti visualizzati attraverso lo stesso, sono ad esclusivo uso personale e non commerciale. Inoltre: la password – per accedere al Servizio DAZN – deve essere mantenuta al sicuro, i codici di accesso non devono essere condivisi con nessuno o essere in altro modo resi accessibili ad altri", si legge in una nota dell'azienda. Il riferimento è al possibile utilizzo irregolare del servizio, che sarebbe stato alla base della decisione riportata dalla stampa.

"E ancora, l’abbonamento dà diritto all’utilizzo del Servizio DAZN su un massimo di due (2) dispositivi contemporaneamente. L’utente accetta che i dati di login siano unici per lo stesso e non possano essere condivisi con altri - ribadisce Dazn - In tale contesto, abbiamo consentito la visione su due dispositivi, in maniera contemporanea, attraverso lo stesso abbonamento". Il problema è che "fin dall’inizio del Campionato di calcio di Serie A abbiamo constatato un considerevole incremento di comportamenti non corretti che non può essere ignorato. Tuttavia, nel rispetto di coloro che usano in modo corretto la condivisione e con l’obiettivo di tutelare l’interesse dei nostri abbonati, nessun cambio verrà introdotto nella stagione in corso", si legge nella nota in cui si auspica "che l’attenzione sollevata dalle indiscrezioni circolate, porti ad una riflessione seria e concreta sul tema degli abusi contrattuali e della pirateria".

"Approfondiremo questo discorso nel corso dell’incontro di martedì 16 novembre con il Ministro Giorgetti durante il quale illustreremo anche le proposte di rimodulazione e ampliamento delle nostre offerte con l’obiettivo di mettere al centro i consumatori".

