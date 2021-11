La clamorosa ammissione del direttore della Bayer: i vaccini a mRna sono terapie cellulari e geniche

07 novembre 2021 a

a

a

I vaccini a mRna prodotti da Pfizer e Moderna rappresentano terapie cellulari e geniche. A parlare al World Health Summit 2021 non è un complottista dell’ultima ora, ma Stefan Oelrich, membro del Board of Management della Bayer - una delle principali multinazionali farmaceutiche a livello mondiale che produce tra le altre cose l’aspirina - e responsabile della Divisione Farmaceutica della stessa azienda. Il dirigente della Bayer dal palco ammette che i “vaccini a mRNA sono terapie cellulari e geniche e il pubblico non avrebbe accettato di assumerli se non fosse stato per la pandemia. La pandemia ha creato il consenso su innovazioni prima improponibili. Stiamo davvero facendo quel salto per guidare l’innovazione, noi come azienda Bayer, nelle terapie cellulari e geniche… In definitiva i vaccini a mRNA sono un esempio di quella terapia cellulare e genica”.

Dopo la corsa al vaccino parte quella alla pillola anti-coronavirus

“Mi piace sempre dire - ha continuato Oelrich - se avessimo intervistato due anni fa le persone chiedendogli ‘sareste disposti a prendere una terapia genica o cellulare e iniettarla nel tuo corpo?’ probabilmente avremmo avuto un tasso di rifiuto del 95%”.

L'esperto Usa smonta la farsa della pandemia dei no-vax: falsità, basta guardare i dati

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.