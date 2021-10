Meloni a valanga su Piazzapulita: cosa deve spiegare Formigli. Il video senza tagli, bomba sul caso valigia

14 ottobre 2021 a

Mette le mani avanti Giorgia Meloni e prima che vada in onda, giovedì 14 ottobre, la trasmissione di Corrado Formigli Piazzapulita pubblica sui social l'intervista che l0'inviata del programma di La7 ha fatto alla leader di Fratelli d'Italia "senza taglia e cuci".

Il tema, naturalmente, è l'"inchiesta" sulla presunta Lobby nera di Fanpage rilanciata dal programma di Formigli. "Non sono venuta in trasmissione perché non è giornalismo corretto. Vi spete permessi di dire che cerco consenso tra i neonazisti perché ho un profilo non attivo su un social, non è giornalismo..." dice la leader di FdI "inseguita" dalla cronista di Piazzapulita. "L'audience gfatelo con qualcun altro", ribadisce.

La giornalista abbozza una replica ma la Meloni prende il sopravvento: "A Fanpage deve fare una domanda semplice. Voiglio sapere perché dopo tre anni in cui il giornalista era infiltrato avete smesso di riprendere quando è arrivata la valigia" coi soldi, che in realtà erano libri sull'Olocausto, che non si sa bene a chi sarebbero dovuti andare. "Io questo non lo posso dire..." replica la cronista che fa infuriare ancora di più la Meloni. "Non ha molto senso che quando potevate dimostrare un reato avete scelto di non riprendere. Non lo trova curioso? Le non parla per conto di Fanpage? Ma se l'avete mandate in diretta. Non avete controllato" se la notizia è vera?

"Fanpage organizza con Jonghi Lavarini uno scambio - ricostruisce la leader di FdI - con una valigia in cui ci sarebbero dovuti essere soldi. Perché avete smesso di seguirla?" ribadisce la Meloni ma la cronista non vuole rispondere per conto di Fanpage. "Quello che ha dimostrato questo video è che volevate sput***are Fratelli d'Italia. Chiedo a Corrado Formigli se si è chiesto perché hanno smesso di seguire la valigia". Eppure il direttore di Fanpage era in studio a Piazzapulita nelle due puntate dedicate dal programma di La7 al caso. Stasera la terza parte, si attende la replica del conduttore.

