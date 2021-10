Bomba sul Giubileo di Platino, il piano di William per tagliare fuori il principe Andrea

10 ottobre 2021 a

Parte il repulisti reale nei confronti del membro più imbarazzante della famiglia. Quel principe Andrea coinvolto nello scandalo Epstein e che rappresenta l'ennesima tegola su Buckingham Palace che negli ultimi anni ha dovuto affrontare di tutto, dai veleni della Meghxit alla morte del principe Filippo fino alla gola profonda che ha dato alla stampa il protocollo da attuare quando la Regina Elisabetta passerà a miglior vita.

L'indiscrezione che rende la dimensione dello sdegno della royal family porta al principe William, secondo nella linea di successione al trono britannico. Il figlio di Diana Spencer considera lo zio Andrea una «minaccia per la Famiglia Reale» e non permetterà mai che il terzogenito della regina Elisabetta II ritorni alla vita pubblica.

A riportare le parole del principe è il Sunday Times, l’autorevole quotidiano con buoni contatti all’interno del Palazzo. Il motivo è presto detto. La Famiglia Reale deve cercare di arginare i danni dello scandalo Epstein in vista delle celebrazioni del Giubileo di Platino, i 70 anni di regno di Elisabetta II. E l’esilio permanente del principe Andrea sembra uno dei capisaldi della strategia.

Andrea è già stato fatto fuori dalle immagini ufficiali: il principe non appare nella foto ufficiale diffusa per il matrimonio della figlia, la principessa Beatrice, lo scorso anno. Andrea, 61 anni, è coinvolto nel caso scoppiato negli Usa intorno alla figura del suo amico Jeffrey Epstein, il finanziarie pedofilo morto suicida in carcere, e della sua fidanzata, Ghislaine Maxwell, che sarà processata il mese prossimo a New York.

Virginia Giuffre, 38 anni, una delle vittime di Epstein, gli ha fatto causa ad agosto, accusandolo di stupro e aggressione sessuale quando aveva 17 anni.

Da allora si è scatenata la bufera. L'unica a rimanere accando al principe è l’ex moglie, Sarah Ferguson. Il matrimonio si è concluso con un divorzio, dopo gli sfacciati tradimenti di lei: finì su tutti i tabloid l’immagine di Fergie, sdraiata sul lettino in topless, che si faceva baciare le dita dei piedi da John Bryan, il suo consigliere finanziario americano. Eppure i due continuano ostinatamente a vivere insieme al Royal Lodge, una delle residenze sui terreni del castello di Windsor. Sarah lo segue ovunque: lo accompagna a Balmoral - residenza amata dalla madre, la regina Elisabetta - , in vacanza in Spagna con le figlie d’estate, i due hanno anche comprato insieme uno chalet sulle nevi di Verbier, in Svizzera. Una vita principesca che potrebbe finire presto.

