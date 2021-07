Salgono i contagiati, 18 i morti. Stabili le ospedalizzazioni, 200 in terapia intensiva

30 luglio 2021 a

L'effetto della variante Delta si vede. Ma l'allarme resta contenuto. Continuano ad aumentare infatti i positivi in Italia al Covid-19: oggi 30 luglio sono 6.619 (+448 rispetto a ieri). Il numero dei tamponi eseguiti è pari a 247.486 circa 23mila in più rispetto a ieri. Il tasso di positività non varia, è 2,7% come ieri. Il numero dei decessi giornalieri è 18 (-1 su ieri), portando a 128.047 il numero totale dall’inizio della pandemia. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

Il numero degli attualmente positivi è di 82.962, 4.478 in più rispetto a ieri, mentre i dimessi/guariti sono 2.117 per un totale di 4.132.510 dall’inizio dell’epidemia. Sono 201 le persone ricoverate in terapia intensiva, con un incremento di sette unità rispetto sempre a ieri. I ricoverati con sintomi sono 1.812, in aumento rispetto ai 1.730 di ieri. A livello territoriale, le Regioni con il maggior numero di contagi sono il Veneto (1.046), il Lazio (845), La Sicilia (724) e la Toscana (720).

