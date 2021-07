Torna l'allarme contagi anche in Cina, mai così tanti da gennaio

20 luglio 2021 a

La Cina segnala un totale di 65 nuovi casi di coronavirus e, scrive il Guardian, non erano mai stati così tanti da fine gennaio. Secondo i dati della Commissione sanitaria nazionale riportati dall’agenzia ufficiale Xinhua, il gigante asiatico ha confermato otto nuovi casi di trasmissione locale del Covid-19 nello Yunnan e 57 «casi importati», 41 dei quali nello Yunnan, quattro nel Guangdong, tre a Tianjin, altrettanti a Shanghai e nello Hubei, uno a Pechino, un altro nel Fujian e un altro ancora nel Sichuan.

Ieri, secondo i dati ufficiali, in Cina non si sono registrati decessi riconducibili al coronavirus. Nel gigante asiatico i dati ufficiali riportati stamani dalla Xinhua parlano di 92.342 casi confermati dall’inizio dell’emergenza per il virus che si è inizialmente manifestato nella megalopoli di Wuhan e di 4.636 vittime.

