Asl di Latina, battaglia sui lavoratori per pulizia e sanificazione degli ospedali

Battaglia sul servizio di pulizia e sanificazione delle sedi della Asl e degli ospedali della provincia di Latina. L'impresa uscente e quella vincitrice dell'appalto - indetto nel 2017 - non hanno raggiunto un'intesa sull'assorbimento dell'intero personale dedicato al servizio dal momento che l'impresa aggiudicataria, La Meranese di Bolzano, che sarebbe dovuta subentrare il primo luglio, ha dichiarato di non poter assorbire tutto il personale asserendo che è eccessivamente elevata la differenza del monte ore e, di conseguenza, del numero degli addetti.

L'impresa uscente, la Ecocleaning di Roma, in una nota ha precisato che "dal primo gennaio 2018 le assunzioni hanno interessato 29 unità assunte a tempo indeterminato in sostituzione di altrettanti posti divenuti vacanti per pensionamenti, decessi, dimissioni volontarie, e 12 unità a tempo determinato; il monte ore annuo indicato nel capitolato d'appalto attualmente svolto dalla Ecocleaning è stato indicato dalla regione Lazio in 294mila ore (non 210mila)". Un monte ore che nel 2020, a causa della pandemia, è stato pari a 304mila, ossia con uno scostamento di sole 10mila ore rispetto all'era pre-Covid, coperto dalle 12 unità a tempo determinato.

I sindacati hanno programmato lo stato di agitazione e hanno chiesto l'intervento del prefetto di Latina, Maurizio Falco, e della stessa Regione Lazio per stigmatizzare quanto sta avvenendo. Il passaggio non è avvenuto perché la società altoatesina, nonostante il capitolato di gara prevedesse di svolgere ulteriori nuovi servizi ha detto "no" all'assorbimento delle maestranze che hanno garantito la sanificazione delle strutture sanitarie durante il periodo della pandemia. I sindacati hanno chiesto alla Regione di mantenere fede all'accordo del l'16 luglio 2020 quando garantì agli addetti del servizio che avrebbero mantenuto stesse condizioni retributive e redazionali anche se fosse cambiata la società appaltatrice.

