Denise Pipitone, parla Gaspare Ghaleb. A Quarto Grado la rivelazione su Jessica Pulizzi: ma qualcosa non torna

Continua l’inchiesta di Quarto Grado sul caso di Denise Pipitone. Il programma dedicato ai gialli avvolti nel mistero condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero torna ad affrontare la vicenda della bambina scomparsa a Mazara Del Vallo il 1° settembre 2004.

La diffida arrivata direttamente dalla madre di Denise, Piera Maggio, non ferma la trasmissione di Rete 4, che nella puntata di venerdì 2 luglio torna a far luce sull’intricato caso riaperto dalla procura di Marsala 17 anni dopo. Ai microfoni di Quarto Grado, rompe il silenzio Gaspare Ghaleb, ex fidanzato di Jessica Pulizzi, figlia di Anna Corona.

Ghaleb aveva 18 anni al momento della scomparsa di Denise. L’uomo aveva un rapporto tormentato con la Pulizzi tanto che, secondo quanto riporta un documento della trasmissione, lei gli avrebbe rotto un dito durante una lite accesa. L’ex fidanzato della Pulizzi dal 2004 al 2006 è stato sentito 6 volte dagli inquirenti. Tante le contraddizioni, dalle incongruenze sugli orari alle telefonate intercorse con Jessica Pulizzi nel giorno del rapimento di Denise.

Era convinto di aver voltato pagina ma oggi i sospetti si sono addensati di nuovo su di lui, tanto da perdere il proprio posto di lavoro. All’inviata della trasmissione racconta: “Mi stanno facendo passare per un mostro. Mi arrivano messaggi su Instagram dove mi accusano e mi dicono: “fai schifo”, “sei un rapitore”. Ma io morirei se mi scomparisse una nipote.” Ghaleb poi rivendica di aver aiutato le indagini: “io non c’entro nulla con questa vicenda. Ho aiutato la polizia, mi sono prestato a fare l’interrogatorio lì in commissariato, dopo che mi avevano anche picchiato... Inutile che l’Angioni (Maria Angioni, ex pm incaricata del caso nda) dice che era vicina alla verità”.

L’ex magistrata, ad oggi, risulta indagata dalla procura di Marsala per false dichiarazioni ai pm. L’uomo confessa di aver riflettuto sulla possibile colpevolezza di Jessica Pulizzi: “Io all’epoca le ho pure puntato il dito, ma adesso ho i mei dubbi perché per me lei è innocente. Ha superato tre gradi di giudizio è tanto” - continua Ghaleb. Alla trasmissione svela: “Io mi ero pure lasciato con lei… era fissata con me. Io ho detto solo la verità e non sono stato creduto” – ripete più volte alla giornalista.

A mettere nei guai l’uomo sarebbero state le ripetute telefonate effettuate da Jessica al suo cellulare mentre il ragazzo era a casa della zia. Lui ha sempre negato di aver risposto ma le celle telefoniche lo smentiscono. “Io ero a casa mia, ero andato a pescare me lo ricordo bene…” – dice Ghaleb. L’inviata lo incalza: “Ma allora chi ha risposto a quelle telefonate?”. Ghaleb confessa: “ha risposto al telefono o mia zia o mia cugina. Me lo hanno detto dopo anni, quello è stato il problema… Non l’hanno detto perché avevano paura sono persone ignoranti”.

Poi conclude: “Jessica aveva un rifiuto netto nei miei confronti e me l’avrà voluta far pagare in questo modo… Io non la consideravo più c’era un rifiuto”. Insomma, stando alle dichiarazioni dell’uomo, quella della Pulizzi sembrerebbe una vendetta per l’indifferenza del fidanzato.