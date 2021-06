Contagiati dopo la prima dose del vaccino, in Alto Adige oltre 1500 casi

30 giugno 2021 a

Contagiati dopo il vaccino, i numeri continuano a salire e fanno scattare l'allarme. Gli ultimi dati a riguardo arrivano dall'Alto Adige, dove 1.559 persone sono risultate positive al Covid-19 dopo esse state vaccinate, con una o due dosi. Il dato, verificato allo scorso 16 giugno, è stato reso pubblico dall'assessore provinciale alla sanità, Thomas Widmann, rispondendo in consiglio provinciale ad un'interrogazione.

In Alto Adige le persone che risultavano vaccinate alla data del 25 giugno erano circa 265.000 con una prima dose. L'interrogazione è nata in seguito alla segnalazione di «casi di test positivi al coronavirus dopo l'avvenuta vaccinazione, che hanno interessato non poche persone, di ogni età, anche dopo il richiamo, e con decorso non privo di sintomi». Widmann ha riferito di non disporre ancora dei dati dettagliati in relazione alla vaccinazione con una o due dosi.

