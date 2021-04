Covid, per Massimo Galli la fine della pandemia è lontana: “Ci inguaiamo da soli con la zona gialla”

27 aprile 2021 a

“Una data certa per la fine della pandemia non c’è”. A dirlo è Massimo Galli, infettivologo del Sacco di Milano, intervistato da Un Giorno da Pecora, programma in onda su Rai Radio1 che ha voluto approfondire la questione Covid con uno dei volti più noti degli ultimi mesi. “Il sistema dei colori non ha funzionato un granché. Tutte le volte che si è andati in giallo si è tornati in rosso o in arancione, è un dato di fatto assiomatico. Una data certa in cui non avremo più il Covid non c’è, anche perché ci inguaiamo da soli con tutti questi tira e molla...”.

Altro tema di discussione per Galli è quello della zona gialla, una misura che a lui non piace: “Abolire la zona gialla? Bisognerebbe vaccinare molto ed avere delle chiusure mirate. Il sistema a colori implica che ogni regione cerca di arrivare al giallo senza che la situazione si sia stabilizzata. Ora ci sono tante zone gialle, ma abbiamo ancora migliaia di positivi in Italia, non mi pare il massimo della tranquillità e della serenità”. “Mi sono ripromesso di parlare di coprifuoco solo se mi capita di scrivere un romanzo storico - conclude Galli -, non ne ho più voglia”.

